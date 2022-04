ZBIROH - Členky organizace Českého svazu žen ve Zbiroze pořádají burzu dětského šatstva, obuvi i sportovních potřeb. Dnes bude zboží přijímané od 9 do 11 hodin v sále úřadu. Středeční prodej je zajištěn od 11 do 17 hodin, čtvrteční už od devíti do sedmnácti hodin.

ROKYCANY - Herna kuželkářského klubu SKK Rokycany patří dnes neregistrovaným. V rámci osmého kola I. ligy se utkají Hrádek – Tři plus dvě (17.00), Kovostav – Bedřich (18.00), Totalgym – Rumpold (19.00) a Inpeel – Inzula (20. hodina). Zatím vede Bedřich v roli obhájce titulu.

Malí hasiči z Volduch nadchli Nebílovy

DOBŘÍV - Obyvatelé Dobříva i přespolní zájemci si zítra v podvečer nenechají ujít povídání Zdeňka Vaindla o dobřívském hamru. Akce s názvem Záhady, objevy, zajímavosti se uskuteční od 18 hodin v zasedačce úřadu. Restaurátor seznámí posluchače s poznatky, získanými při revitalizaci technické památky v letech 2018 až 2020.

ZBIROH - Na páteční odpoledne je ve Zbiroze přichystané oficiální zprovoznění dětského hřiště. Je vybudované pod sokolovnou a slavnostní akt začíná v šestnáct hodin.