Prokopské slavnosti v centru Mirošova jsou za dveřmi. Uskuteční se v pátek 5. července od 13:30 do pozdních večerních hodin a vstup je zdarma.

„Mám radost, že už podruhé mohu pozvat domácí i přespolní návštěvníky na oslavy svatého Prokopa, patrona hornického stavu. Letos je to 125 let od doby, kdy se ve městě naposledy konaly původní slavnosti. My jsme při přípravě letošního proramu mysleli na děti i na dospělé,“ zdůrazňuje starosta Vlastimil Sýkora.

V půl druhé dění na náměstí začíná zábavou pro ty nejmenší. Jako první se na pódiu objeví Áňa, Pó a pes, které od 15 hodin vystřídá pan Kravata. Od sedmnácti hodin pak bude náměstí patřit milovníkům dechovky při produkci Kozleranky.

„Osobně se nejvíce těším na podvečerní a večerní pořad. Na náměstí Míru zazní největší české hity devadesátých let a přelomu milénia. Doveze je skupina Lucie revival, která vystoupí od 19 hodin. O dvě hodiny později pak přijde na řadu zlatý hřeb večera v podobě kapely Mňága a Žďorp,“ dodává Sýkora.

Zajištěné je občerstvení. S nabídkou menších pivovarů, lokálních restaurací, takže hladem a žízní nikdo v Mirošově trpět nebude.

Zde si ještě jednou připomeňme jízdní řád slavností: 13:30 – Áňa, Pó a pes, 15:00 – pan Kravata, 17:00 – Kozleranka, 19:00 – Lucie revival a 21:00 – Mňága a Žďorp.