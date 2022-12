MLEČICE - Mohutný schvalovací proces absolvují dnes zastupitelé Mlečic. Jednají od 18 hodin v sídle úřadu a pokud to půjde hladce odsouhlasí rozpočet 2023, fond vodohospodářské infrastruktury na příští rok, výhled do 2025, finanční plán obou škol nebo zápis do kronik Mlečic i sousedního Prašného Újezdu. Diskutovat účastníci budou o ceně za pronájem hasičáren v obou místech.