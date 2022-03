Deník na návštěvěZdroj: DeníkJe odtud stejně daleko do Radnic a Zbiroha, čemuž odpovídá vhodné spojení veřejnou dopravou. Obec s bývalým přívlastkem středisková těží ze své polohy. Zůstala tu škola, zdravotní středisko, pošta, kamenná prodejna i provozovny ke zkrášlení především něžného pohlaví. „Pokud jde o poštovní úřad, je provozovaný v rámci projektu Partner, takže se podílíme na jeho chodu,“ připomíná starostka Hana Chaloupková. Na podzim už sice prý kandidovat nechce (nikdy však neříkej nikdy), ale plánů má do té doby ještě hodně.

Pokud jde o zdravotní středisko, převzala právě před rokem obec prostory ordinace. První dubnový den – a věřte, že se nejednalo o apríl – začala mohutná rekonstrukce před nástupem nové lékařky. Odborností už tu není tolik jako v minulosti, ale přesto to mají pacienti s klasickým vyšetřením pár kroků od domu. A dodejme, že další část objektu je využita na obecní byty, jichž Mlečice mají celkově dvanáct! Z toho polovina je v největším domě a tři byty se dočkají kolaudace v květnu. Co se ale povedlo, to je moderní vytápění tepelnými čerpadly. Nejen tady, ale i v jiných nemovitostech pod křídly obce, což ostatně zjistíte z dalších článků.

Přece ejn jsme zde jednu vadu na kráse našli. Absenci restauračního zařízení, neboť Výsadní hostinec je už zhruba osm let pod zámkem.

