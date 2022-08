Až před třinácti lety se rozhodl nynější majitel Jindřich Pouska pro razantní změnu. „Končil jsem roku 2009 v Příkosické zemědělské společnosti a odešel do důchodu. Mlýnu tehdy bylo 130 let a začal jsem se vážně zabývat myšlenkou, jak objekt i celý areál zvelebit,“ říká muž, který byl osmnáct let neuvolněným starostou vesničky. Pak se ale vrhl na splnění snu. Nejprve to obnášelo vyklizení věcí od sklepa až po půdu. Úkol téměř nadlidský, ovšem s pomocí pár přátel se to podařilo a 7. dubna 2012 mohl přivítat první návštěvníky.