Cestující na neelektrizovaných tratích v oblasti Plzeňské aglomerace, Českého lesa a na trati z Klatov do Železné Rudy čeká v následujících letech významné zvýšení kvality cestování.

Regiofox | Foto: Plzeňský kraj

Součástí smlouvy, kterou Plzeňský kraj uzavřel v úterý 14. března s Českými drahami, je totiž rozsáhlá obnova vozového parku. Po nákupu více než 300 nových autobusů a 24 jednotek vlaků RegioPanter jde o završení zásadní modernizace dopravy v kraji.

V oblasti Plzeňska se modernizace vozového parku týká tratí Plzeň – Žihle, Rokycany – Nezvěstice, Plzeň – Radnice, Plzeň – Bezdružice, Nýřany – Heřmanova Huť a dále šumavské trati Klatovy – Železná Ruda.

Během roku 2024 se na těchto tratích objeví 10 zbrusu nových motorových jednotek, které budou vyrobeny firmou PESA v Polsku. Jedná se o jednotky podobné těm, které jsou dnes nasazovány na trati Plzeň – Domažlice (RegioShark), nicméně budou vývojově mladší, a tudíž komfortnější. Všechna tato vozidla budou provedena v grafickém designu Plzeňského kraje.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek uvádí, že dojde k výraznému zlepšení kultury cestování: „Cestující se mohou těšit na moderní vlaky s více než 100 místy k sezení. Zejména v letních měsících ocení klimatizaci a někteří též připojení na internet pomocí wi-fi. Zejména maminky s kočárky, senioři a handicapované osoby pak částečně nízkopodlažní provedení těchto vozidel, které umožní snadný nástup. Komfortní bude i přeprava cyklistů.“

„Nové motorové jednotky dostaly jméno RegioFox. Tento nový vlak bude vybaven nejmodernějšími nízkoemisními motory Rolls-Royce splňujícími emisní limity Stage V, které kromě klasické nafty umí jezdit i na biopalivo HVO. Jednotky budou vybaveny také sčítacím systémem cestujících, který nám a objednatelům dopravy poskytne lepší přehled o vytížení jednotlivých spojů. O bezpečnost cestujících se postará evropský zabezpečovač ETCS nebo vnitřní i vnější kamerový systém, kterými budou tyto nové vlaky také vybaveny,“ doplňuje člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Pro Plzeňský kraj jsou důležité nejen tratě u Plzně, ale též v oblasti Českého lesa. Jedná se konkrétně o tratě z Domažlic do Tachova a ze Staňkova do Poběžovic. „I zde se chystá postupná obnova vozového parku a nebudou zde dále používány staré motorové vozy ze 70. a 80. let 20. století,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek. Od prosince 2023 zde budou provozovány výhradně motorové jednotky Regionova, které oproti stávajícímu stavu projdou rozsáhlou modernizací a budou provedeny též v barvách Plzeňského kraje. Cestující se nově mohou těšit na zásuvky a wi-fi i v těchto vozidlech.