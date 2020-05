„Scházíme se takhle třikrát ročně. Přestože nám dnes svatý Petr není nakloněný, máme za sebou osmikilometrový výšlap podél Javornice. A teď už budeme jen pít, jíst a vzpomínat,“ sděloval v deštivém podvečeru odborový předák Václav Plecitý. Areálem zavonělo uzené, a to už měli strávníci za sebou guláš nebo uzeniny na ohni,

U Podmokel nechyběly šoférské legendy. Dorazili třeba Václav Bezstarosti, Míra Strnad, Robert Fousek, Karel Tytl, Petr Sadílek a další věrní zaměstnanci dopravní firmy. Někteří dál střídají mladší kolegy při dovolených, onemocnění, atd. Navíc pamatují přemety a kotrmelce, jimiž rokycanský provoz procházel: „V roce 1994 nás kupoval Václav Betinec a po něm Luvos Trans. Jenže to nedopadlo a město prostor nádraží uzavřelo. Parkovali jsme tudíž třeba v Pivovarské ulici nebo ve Stapu u Bílé haldy.“

Posezení s touhle partou by vydalo na objemnou knihu. Chyběli jen tři z nich, neboť zajišťovali víkendový provoz na Zbirožsko, Radnicko, Strašicko a Mirošovsko.

Chlapům vadí občas nelogické jízdní řády, kdy se babička, jedoucí ráno k lékaři může vrátit až dlouho po poledni. Kritiku sklízela také výrazná redukce spojů do Plzně. „Přednost tu dostala železnice a my vlastně jezdíme jen čtyřikrát denně. Dvakrát ráno a dvakrát odpoledne,“ vypočítávat zeštíhlenou linku Jaroslav Nesnídal. Už 27 let slyší na přezdívku Kuře nebo Mr. Bean. Když už jsme u jmen a příjmení. Autobusáci dali dohromady ptačí letku (Stehlík, Strnad, Pěnkava) a dokážou se vrátit do feudálních časů (Šlechta, Podanný, Hrabě). Nejdál to do jejich sestavy měl Jaroslav Galbavý. Původem Slovák, který však zakořenil na Rokycansku.

Přestože by řidiči na výplatní pásce rádi našli větší obnos, neměnili by. A to přes nepříjemné ranní vstávání, kdy vyrážejí do terénu před čtvrtou hodinou. Pokud na ně vyjde odpolední směna, zaléhají zpravidla do postele před půlnocí. V některých vesnicích se musí poprat s milimetry při otáčení mohutných strojů. Třeba v Darové, Skomelně a nově také v Nevidě.

Při dotazu na nového dopravce (od 14. června šoférský tým přechází pod Arrivu) následovalo vesměs pokrčení ramen. Skupinka toho zatím moc neví. S výjimkou soboty 6. června, kdy se pojede do Kralovic podívat a osahat si nové autobusy. S bezpečnostními pásy u každé sedačky, nabíječkami telefonů nebo Wi-Fi na páteřních tratích. Středočeský ředitel František Soumar rovněž slibuje lepší zázemí pro řidiče. Včetně nového vybavení a obměny nábytku.

Nový grafikon už je na světě. Se zastávkami pro pasažéry na obvyklých místech a nechme se překvapit, jak velká dopravní revoluce odstartuje!