Pondělkem 26. června začala v Dobřívě rekonstrukce mostu přes řeku Klabavu. Naplánována je na pět měsíců a výrazně zkomplikuje dopravu na trase z Rokycan do Strašic.

Rekonstrukce, ilustrační foto | Foto: Kateřina Králová

Most je uzavřen pro pěší, kteří mohou využít cestu po Hořejší huti a Švédský most, i pro motoristy. S tím, že objíždka vede přes Mirošov. Investice ovlivní také provoz veřejné autobusové dopravy. Zastávky jsou v Dobřívě přemístěné před prodejny potravin a průmyslového zboží.

Jezdí podle výlukového jízdního řádu:

Linka PID 546 Hořovice – Rokycany: ze zastávky Dobřív přímo do Rokycan do zastávky Rokycany, Železná, resp. ze zastávky Rokycany, Jiráskova (směr Hořovice) přímo do Dobříva. Zrušeny jsou vybrané zastávky.

Linka 222 Cheznovice – Rokycany – Plzeň: vybrané spoje přes náhradní zastávku Pavlovsko u křižovatky na Hrádek. Ostatní spoje jedou po stejné trase jako linka 546 s tím, že zastaví v zastávce Hrádek, Nová Huť náhradou za linku 239. U linky 222 dochází k úpravám výlukového jízdního řádu spolu s ukončením uzavírky v Cheznovicích a u Kyšic.

Linka 239 Kařez – Mýto – Hrádek: vynechá zastávku Dobřív, v Pavlovsku zastavuje přímo v obci.

Linka 246 Dobřív – Mirošov/Hrádek: vynechá Pavlovsko. Spoj jede z Dobříva do Hrádku po objízdné trase přes Mirošov. Tím dojde ke sloučení spojů 1 a 3, resp. 2 a 4. Spoj 3 v Dobřívě zastavuje v provizorní zastávce i na běžné zastávce před mostem a následně pojede po místních komunikacích, čímž bude zajištěna bezpečnost dětí.