ROKYCANSKO - Krátké, ale o to intenzivnější bylo v pátek po 20. hodině řádění přírodních živlů na území okresu. Událostí bylo přes dvacet a zpravidla se jednalo o likvidaci spadlých stromů. V severní i jižní části Rokycanska a kromě toho profesionální i dobrovolné hasiče zaměstnaly uvolněné konstrukce staveb nebo požár odpadu v Jablečně. Sobota byla o dalším odstraňování poškozených dřevin.

PŘÍKOSICE - Od dnešní sedmé hodiny ranní až do půlnoci ve čtvrtek 2. června je naplánovaná výluka železniční tratě Rokycany – Nezvěstice. Konkrétně půjde o úsek mezi Příkosicemi a Nezvěsticemi!

Soupravy budou nahrazené autobusy s tím, že v úseku Šťáhlavice – Kornatice bude jezdit mikrobus a v Kornaticích je zajištěný přestup do Příkosic i Nezvěstic.

Dobřívský hamr se ocitl v totálním obležení

CEKOV - V osmnáct hodin začíná v pondělí 23. května veřejné zasedání cekovských zastupitelů. Věnovat se chtějí v sídle obecního úřadu pořízení úklidového stroje na údržbu chodníků, modernizaci technologického zařízení úpravy vody nebo smlouvě o podpoře na výsadbu stromů. Program obsahuje rovněž dohody o provedení práce nebo prodloužení pachtovních smluv na konkrétních pozemcích.

KAMENNÝ ÚJEZD - Zastupitelé obce v sousedství Rokycan absolvují dnešní zasedání od sedmnácti hodin v sídle úřadu. Ve scénáři mají přichystaný dodatek smlouvy ke 2. a 3. etapě výstavby kanalizace, schválení závěrečného účtu 2021 (včetně hospodaření mateřinky Kameňáček) nebo aktuální rozpočtové opatření.

ZBIROH - Mateřská škola ve Zbiroze letos slaví 75 let existence. K jubileu pořádá mimo jiné Dny otevřených dveří pro veřejnost. Dnes se na návštěvníky těší osazenstvo mateřinky od 10 do 11:30 a od 14:30 do 17 hodin, v úterý a ve středu od dvanácti do šestnácti hodin.