„První červnový den začala úplná uzavírka pod dálničním mostem ve směru na Litohlavy, která potrvá do září letošního roku. Sjezd a nájezd na dálnici bude zprovozněn od srpna,“ vysvětluje ředitel technického útvaru Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martin Vít s tím, že během obou prázdninových měsíců řidiči neprojedou ani po silnici třetí třídy mezi Osekem a Vitinkou. „Samozřejmě vše závisí na postupu výstavby a získávání povolení o uzavírkách,“ dodává Vít.

Podle náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka jde stavba podle plánu. „Hotovo bude nejpozději v dubnu 2026. Nové napojení o délce 5,4 kilometru odvede stále přibývající tranzitní dopravu z centra Rokycan a Oseku,“ vysvětluje náměstek.

Takto to vypadalo na stavbě v dubnu:

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Motoristé se musí připravit na dopravní omezení také v Pavlovsku. „Jedná se o opravu komunikace v obci o délce téměř 300 metrů. Její součástí bude výstavba nových chodníků a opravy těch stávajících, úpravy zálivu autobusové zastávky, výstavba opěrné zídky a úpravy odvodnění. Předání staveniště se uskuteční ve druhé polovině června, práce potrvají čtyři měsíce za úplné uzavírky,“ sděluje Martin Vít s tím, že pro občany Pavlovska bude zajištěn přístup k nemovitostem.

Plzeňský kraj chce letos začít také s rekonstrukcí mostu v Liblíně za 130 milionů korun. Téměř 100 let stará železobetonová konstrukce spojující Rokycansko se severem Plzeňska je v havarijním stavu. Nosnost mostu přes Berounku je aktuálně omezena na pět tun. „Podle harmonogramu vybudujeme na podzim provizorní most a na zimu se začne s demoličními pracemi,“ vysvětluje Martin Vít. Nový most se začne stavět na jaře 2025, hotovo má být do konce příštího roku.

Nad Rokycany se do 31. 10. zavírá dálniční nájezd. Přinášíme přehled omezení

V Rokycanech finišuje rekonstrukce ulice Svazu bojovníků za svobodu. „Ulice je zcela uzavřena, procházet tudy mohou pouze chodci. Podle předpokladů by měly práce skončit v červnu letošního roku. Jedná se o poslední zásadní dopravní omezení, které souvisí s nedávno dokončenou rozsáhlou rekonstrukcí hlavní rokycanské dopravní tepny Jiráskovy ulice,“ vysvětluje mluvčí města Adriana Jarošová.

Provoz v Rokycanech komplikuje od poloviny května také dlouho očekávaná rekonstrukce Voldušské ulice. Na hlavní příjezdové cestě k nemocnici se jezdí ve všední dny jedním jízdním pruhem. O víkendech musí řidiči počítat s kompletní uzavírkou. Podle Adriany Jarošové by měly práce skončit nejpozději v průběhu června.