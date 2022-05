„Vracel jsem se s kamarádem z návštěvy a předjížděl nás motorkář, který se na Karlovarské u Globusu v Plzni srazil s neosvětleným autem. Motorkář po nárazu letěl do příkopu. Ihned jsem vystoupil a běžel mu na pomoc. Viděl jsem, že má utrženou nohu a tak jsem mu ji ihned zaškrtil a s ostatními jsme zavolali záchranku,“ vyprávěl Parlásek, který studuje střední zdravotnickou školu v Plzni. Dodal, že jakmile začal muže ošetřovat, vybavila se mu teorie ze školy.

S motorkářem se snažil co nejvíce komunikovat, aby muž zůstal při vědomí. „Myslím si, že to pomáhalo jak jemu, tak mně. Někteří lidé tam křičeli, že nemá nohu. Pánovi jsem řekl, že má otevřenou zlomeninu, abych ho uklidnil. Noha mu přitom visela jen na šlachách. Ptal jsem se ho také , jestli ho nebolí ještě něco jiného, jestli nemá jiné poranění. Říkal, že ne. Až pak se zjistilo na rentgenu, že má ještě zlomené ruce,“ řekl zachránce s tím, že čekání na sanitku bylo pro něj nekonečně dlouhá. „Přitom tam záchranáři byli do čtyř minut. Chtěl jsem jim ho ale předat co nejdříve,“ poznamenal student. Dodal, že motorkáři pak v nemocnici museli lékaři nohu amputovat.

Protože v té době pomáhal Parlásek jako dobrovolník na urgentním příjmu, motorkáře vyhledal a navštívil ho na JIP. „Poděkoval mi, že jsem mu zachránil život. Zkontaktoval mě i po tom, co se vrátil z nemocnice. Byl jsem u něj na návštěvě. Překvapilo mě, že byl v dobrém psychickém stavu. Dodnes jsme v kontaktu,“ sdělil mladík.

Václav Parlásek měl z ocenění radost, nicméně řekl, že kdyby jej nedostal, smutný by nebyl. „Chci prostě pomáhat lidem,“ uzavřel.