Movember osloví policisty. Přidávají se i dobrovolníci

Rokycansko – Smutné prvenství drží u mužů rakovina prostaty. Od roku 2005 je to nejčastější nádorové onemocnění. Akce Movember vyzývá k tomu, aby chlapi změnili pomocí kníru svůj vzhled, a tím celkově tvář mužského zdraví.

Celosvětová akce Movember podporuje boj s rakovinou prostaty. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radka Doležalová

V měsíci listopadu si nechávají narůst knír a rozmlouvají o svém zdraví. Zároveň oni i jejich okolí přispívají na charitativní účely. Tento projekt je populární hlavně mezi policisty a hasiči. „Do této akce se zapojuji každoročně. Je to na podporu dobré věci. Samozřejmě přispívám finančně, a to v podobě dárcovské esemesky,“ svěřil se policista z Obvodního oddělení Rokycany František Král. „Jde jen o měsíc, tak se to s delšími vousy nějak vydrží,“ uzavřel.

Záštitu poskytuje nadace Movember, jejímž cílem je zvýšení povědomí o nemoci prostaty, o potřebě včasné detekce. Každoroční preventivní prohlídky jsou prvním krokem k určení diagnózy rakoviny a také základním předpokladem účinné léčby.

V loňském roce se z kampaně MOVEMBER 2016 se získalo 2 126 562,26 korun. Z této částky byl na podzim letošního roku podpořený nákup přístrojového vybavení urologických pracovišť, které souvisí s onkourologickým onemocněním. Spolufinancována bude i stáž mladého vědce na prestižní klinice ve Velké Británii.