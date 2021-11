Pondělní poledne na dálničním nájezdu u Ejpovic. Kolony aut tu střídavě pouštěli zaměstnanci firmy, která se před týdnem pustila do rekonstrukce bývalé mezinárodní silnice s označením II/183.

Dvojnásobné omezení provozu se odehrává na silnicích u okresního města | Foto: Deník/Václav Havránek

Frekventovaná komunikace byla zdevastovaná po nedávném uzavření tříkilometrového dálničního úseku. Především kvůli těžké technice a úpravě asfaltového povrchu předcházelo důkladné frézování podloží. Právě kvůli tomu zde motoristé prostáli (a minimálně do první prosincové dekády prostojí) desítky minut. „Částečná uzavírka je plánovaná do konce roku. věřím ale, že kolem 10. prosince by mohlo být hotovo,“ je optimistou místostarosta Rokycan Jan Šašek. Právě vedení města je kritizované za akci, která je ovšem součástí krajské zakázky pod křídly Ředitelství silnic a dálnic České republiky.