ROKYCANY - Muzeum na demarkační linii (jižní část Rokycan) otevřelo brány 1. května. Letos bez mohutného vojenského defilé k připomenutí konce II. světové války, ale s klasickou provozní dobou. Od úterý do neděle, vždy mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

ROKYCANSKO - Music bar Žďár na rokycanském Masarykově náměstí pokračuje v diskotékových večerech. Dnes od 21 hodin půjde o Kýbl XXL party s DJ Jumperem a zítra o sobotní afterparty (DJ Houbak).

ROKYCANSKO - Nejvýše postavená fotbalová družstva z Rokycanska bojují zítra a v neděli na domácích trávnících. Sobota se týká divizních Rokycan, které si to rozdají se sestupem ohroženými Sedlčany od 17.00. Neděle, a to ve stejném čase, pošle Mýto do války s plzeňským Petřínem. Radničtí hostí lídra krajského přeboru z Domažlic!

KLADRUBY - Členové hasičského sboru pořádají zítra odpoledne V. ročník Kladrubského courání. S cílem společně prošlápnout dávno zapomenuté cestičky. Domácí a případně také přespolní účastníci vyrazí ve třináct hodin od prodejny k Rakoluské pěšině a vyhlídce Třímanské skály. Odtud je možný odvoz autem zpět do Kladrub. Trasa měří osm kilometrů a zhruba v polovině cesty je pro turisty přichystané občerstvení.