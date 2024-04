Rokycanské Muzeum na demarkační linii představí v nové sezoně unikátní novinku. Lidé uvidí přesnou, plně funkční repliku legendárního tanku Tiger I. Kovové monstrum vyrobila parta nadšenců na přání filmové produkce pro natáčení německého válečného snímku.

Rokycanské Muzeum na demarkační linii představí v nové sezoně unikátní novinku. | Video: Deník/Veronika Krátká

Nová sezona začne v největším nestátním vojenském muzeu v republice 20. dubna. Návštěvníci si prohlédnou v plné kráse nejen přesnou kopii německého tanku Tiger I, ale i další repliku tohoto stroje. „Podle jediného dochovaného originálu vystaveného v tankovém muzeu v britském Bovingtonu postavili naši chlapci jeho repliku na pásech. Na přání filmařů vyrobili i další kus na kolovém podvozku. Na některých místech, kde se natáčelo, nebylo možné použít stroj na pásech, aby nezničil podklad,“ vysvětluje členka správní rady muzea Radka Vávrová s tím, že kolem tohoto tanku jsou umístěny rampy, po kterých se při natáčení pohybuje filmový štáb. Lidé tak uvidí, jak vznikají scény, které se odehrávají za jízdy.

Nadšenci z rokycanského muzea se na originál tanku letěli podívat do Anglie. Kopie dokázali postavit v šibeničním termínu v dílnách v Mýtě. „Od zadání do první klapky uplynulo 75 dní. Oslovili jsme několik strojíren, které vyrobily jednotlivé části a potom jsme to skládali. Celkem se zapojilo 15 lidí různých řemesel od opravářů až po malíře pokojů. Samozřejmě, během natáčení s tankem sami jezdíme, nikomu bychom ho nesvěřili,“ dodává Miroslav Koloc původní profesí automobilový konstruktér, který je duší celého týmu. „Děj filmu se odehrává v ruském Stalingradu za druhé světové války. Ještě jsme ho neviděli, zatím není v kinech. Bohužel, smlouva s jeho produkcí nám nedovoluje prozradit název,“ dodává Miroslav Koloc.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

„Pro filmaře jsme už vyrobili celou řadu strojů. Například ve snímku Na západní frontě klid to byly dvě funkční makety francouzských tanků z první světové války Saint Chamond. Pro ruský velkofilm Legenda jménem T-34 jsme postavili německý tank Panther a pro americkou trilogii War of Fire německý tank PZ III,“ připomíná ředitel muzea František Koch. Většinu těchto strojů si můžou lidé v areálu prohlédnout.

Přípravy na novou sezonu začnou naplno o tomto víkendu. „Čeká nás brigáda. Sejde se tady 60 členů klubu vojenské historie, který působí při našem muzeu, plus další dobrovolníci. Začne mumraj, budeme čistit, umývat, uklízet, sundávat plachty z exponátů. Musíme také osadit popisky a hlasové schránky s výkladem ve čtyřech jazycích,“ dodává Radka Vávrová.

Muzeum na demarkační linii bude od 20. dubna do konce června přístupné pro veřejnost o víkendech a svátcích. O letních prázdninách tam můžou lidé zamířit každý den. Hlavní akce sezony, Oslavy osvobození, je naplánovaná na 4. května. Organizátoři chystají bojovou ukázku, defilé techniky, interaktivní soutěže pro děti a koncert orchestru Tremolo zakončený ohňostrojem. Muzejní tým už také zahájil přípravy na další velkou akci Den pozemního vojska – Bahna, která se letos uskuteční na tankodromu poblíž Strašic 29. června.