Městské muzeum ve Zbiroze opět otevírá své brány.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Od úterý zde můžete navštívit výstavu fotografií s názvem Zbiroh a Zbirožáci, aneb co se do knihy nevešlo. Při vstupu do muzea bude nutné dodržet některá bezpečnostní opatření.