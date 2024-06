V sobotu 29. června od patnácti hodin si opět přijdou na své milovníci country, folku, atd. „Muzika byla pro nás z pohledu účinkujících vždy prestižní akcí. Dnes, když se na něm organizačně podílím, se snažím dodržet tradici a vybírat špičkové hudebníky, kteří mají návštěvníkům co říct. Letošní dramaturgii je postavena na osvědčených stálicích tuzemské scény,“ zdůrazňuje za organizátory moderátor Míša Leicht.

Účinkujících bude šest: Roman Horký, Kamelot, Devítka, COP, St. Johnny i Hop a Šavani. Po odpolední a večerní produkci však dění v letním kině nekončí. Ve 22.30 startuje country bál se skupinou MHS.

Pro posluchače ze vzdálenějších míst bude v sousedství amfiteátru zřízeno stanové městečko. Ti, kteří to mají blíž, dojedou autem do blízkosti kina nebo vlakem do stanice Hrádek a odtud zhruba šest set metrů po svých.