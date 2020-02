Obří hemžení mužů v zelených kamizolách se odehrávalo u Střelnice.

Myslivecký spolek. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Přemysl Spěvák

Sál restaurace totiž ode dneška do neděle patří výstavě trofejí, jimž se myslivci na území okresu pyšnili v loňském roce. Včerejšek byl vyhrazen posuzování a ujali se ho zkušení hodnotitelé z okolních regionů. Dnes i zítra lze působivou expozici navštívit od 10 do 17 hodin a v neděli jen od deseti do 11.30 hodin. K vidění jsou srnčí, jelení, mufloní, dančí a sičí trofeje (bude jich přes pět set), stejně jako zbraně černé zvěře. Nechybí ani prezentace ochránců přírody z organizace ve Švermově ulici.