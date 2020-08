„Slavnostně laděnou akci jsme uspořádali v sokolovně. Přišli i ti menší, kteří ve školce dál zůstávají. A byla jsem moc ráda, že dorazila také učitelka Martina Kasíková, která bude mít naše šikuly v 1. třídě na povel,“ sdělila ředitelka MŠ Jindra Kunešová.

Nechyběly básničky o každém ze sedmnácti absolventů školky, které do opravdových lavic poslala obrovská modrá rukavice oblíbeného krejčíka Honzy. Symbolickým plácnutím do zadních partií je posunul do druhého prázdninového měsíce.