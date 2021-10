„S důrazem na všechna aktuální opatření jsme připravili Anenskou pouť i následné setkání patriotů Mýta. Bylo věnované první písemné zmínce i jubileu povýšení na město,“ připomněl starosta František Končel. Stovky lidí obsadily areál sokolovny a vskutku královsky se bavily při hudebních produkcích nebo výjevech z dějin městečka.

V pondělním podvečeru nechyběl starosta mezi diváky prestižního fotbalového zápasu mladých hráčů Slavoje s klubovými ikonami. Vrcholilo tím víkendové posvícení, které se týkalo téměř výlučně sportovců. K jeho lesku přispěli divizní chlapi. když zdolali Soběslav těsně 1:0, takže o čtyřiadvacet hodin později měli co slavit. Vždyť porazit jihočeské město, které má minimálně desetkrát tolik obyvatel, to se nepovede každý den. Slavoj si tím pojistil pozici v lepší polovině šestnáctičlenného startovního pole a má před sebou ještě dvě vystoupení. Klubová restaurace každopádně žila dlouho do noci a vytrvalci se propili až do úterka!

S troškou do mlýna přispěli i mýtští ochotníci ze spolku Josefa Kajetána Tyla. Na pořadu byl druhý díl divadelního podzimu.