Mýtu je 725 let a slaví i povýšení

Dvě výročí si připomínají patrioti Mýta. Od první písemné zmínky uplynulo 725 let a před 115 lety došlo k povýšení na město. „Stalo se tak roku 1905, takže slavit jsme měli už loni. Jenže to nešlo,“ uvádí starosta František Končel. A jedním dechem dodává, že si to snad spoluobčané i přespolní návštěvníci užijí tuto sobotu.

Program začíná v jedenáct hodin u lékárny. Představí se tu elitní jezdci BMX kol a zahraje k tomu Noix band. Odpoledne se dění přesune pod sokolovnu. Od patnácti hodin zprostředkují školáci a ochotníci pásmo Obrazy z dějin Mýta. Proložené bude produkcí skupin Šumaři a duo Měch. Chybět nebude ani scénka Mýtští vodníci a zajištěn je prodej speciálních publikací o městě. Na stejném místě si přijdou od devatenácti hodin na své znalci tvrdé muziky. Vystřídají se tu seskupení Lamas, Chichimeku, Color gardens, Důležitá informace, Children our mothers i Tutentón. Vstup je volný a ti nejmenší se mohou těšit na skákací hrad. Připojme pozvánku na sváteční úterý 28. září. V kostele svatého Štěpána (u hřbitova) se o Václavský koncert postará varhanista Adam Viktora.