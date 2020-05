Cestování po rokycanském úseku dálnice je nyní zase zkouškou trpělivosti pro spěchající motoristy. Jedno omezení na ně číhá hned nad okresním městem a pokračuje po krátkém intermezzu u Svojkovic až za Mýto.

Ilustrační foto. | Foto: Alena Šatrová

V této souvislosti s i připomeňme, jak to se stavbou významné komunikace vypadalo. Přestože plány byly na rychlé propojení Prahy s Plzní byly na světě od roku 1963, začal se teprve o třináct let později stavět most v Berouně. Roku 1982 byl otevřen premiérový úsek. Měřil devět kilometrů a vedl ze Zličína do Loděnice. O sedm let později byla zprovozněna trasa do Bavoryně u Zdic, aby se po změně společenského systému stala investice prioritou. Proto se v říjnu 1993 dočkali i řidiči našeho okresu. Přestřižené byly pásky v lokalitách Mýto - Svojkovice a Svojkovice - Klabava. zajímavé je, že z Bavoryně do Mýta to šlo až o dva toky později.