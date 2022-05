Potvrzují to profesionální hasiči i policisté. Příslušníci dálničního oddělení ve Svojkovicích mají jasno: „Nebezpečí číhá v celém okresním úseku. Tedy od Kařezu na 41. až po Ejpovice na 67. kilometru. Právě zde motoristé podceňují nájezd z plzeňského přivaděče a zejména v zimě končí rychlá auta ve svahu mimo komunikaci. Vnímáme i časté havárie od 43. ke 45. kilometru nad Cekovem a riskantně jezdí řidiči i kolem Rokycan na 62. kilometru,“ sděluje mluvčí Dagmar Brožová.

Pokud jde o silnice II. a třetí třídy, byla loni nejhorší situace na komunikacích v katastru Rokycan. Dokládá to 65 kolizí za dvanáct měsíců. Nejčastěji ve Šťáhlavské, Soukenické ulici, a ani zdánlivě bezpečný obchvat na Hrádek se neobešel bez střetů. Druhý je ve smutné statistice Zbiroh s deseti haváriemi a následují další menší obce. „Pokud jde o bývalou mezinárodní silnici od Ejpovic až za Kařez, zaměstnalo kolegy třináct událostí,“ dodává Brožová.

A kde by dál řidiči měli výrazně zvolnit? Rozhodně ve Smědčicích, protože křižovatka na návsi určitě nepatří k nejpřehlednějším. K riskantní jízdě svádí nový potah od Břas k Liblínu, jenže přebíhající srny a jiná zvěř to neví. Což ostatně platí také o komunikacích z Dobříva na Strašice, z Těškova na Zbiroh či na Mirošovsku.

K nehodám podle dopravních expertů přispívá neukázněnost a agresivita řidičů a experti apelují na šoféry, aby byli pozorní. „Musejí předvídat a dodržovat pravidla silničního provozu. Základním problémem například je, že řidiči neblikají. Nedají znamení, když odbočují, přejíždějí z pruhu do pruhu, nebo když objíždějí překážku, cyklistu. Což způsobuje mnoho nehod,“ vyjmenovala dopravní expertka Václava Ircingová ze společnosti BESIP. V zimním období by řidiči měli podle ní dbát na to, aby svítili a přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám,“ uzavřela.

