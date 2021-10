„Akce se zde koná od roku 1975. V 90. letech došlo k přerušení tradice na pár let. Byl ale vyslyšen požadavek z řad občanů o obnovení, takže výstavu nyní opět pořádáme jednou za dva roky,“ uvedla starostka Marie Pícková.

Obec vždy osloví všechny místní kuchařky i kuchaře a většina z nich se do Ex Myslív zapojí. Vykouzlí originální díla v několika kategorií a na návštěvnících pak je, aby určili, které jídlo je nejzdařilejší. „Návštěvníci hlasují pomocí kartičky, kam vyplňují čísla výrobků, které je v dané kategorii nejvíce zaujaly. V každé kategorii jsou oceněni tři nejlepší. Účastník s největším počtem hlasů je vyhlášen jako hlavní vítěz,“ dodala starostka.

Lidé měli těžký výběr, mnohdy nevěděli, který výrobek vybrat. „Je to vše moc krásné, za vším je hodně práce a je tak těžké vybrat to nej, co zapsat na kartičku. Před všemi dávám ale klobouk dolů,“ řekla jedna z přihlížejících Marie Votavová.

Celkové největší počet hlasů získalo dílo v kategorii drůbež – Já a moje dcery od Ireny Petráskové.

V jednotlivých kategoriích se hlasovalo takto

Vepřové maso

1. místo Snídaně v trávě - Jana Pastyříková

2. místo Posvícenské hodování - Štěpánka Pintová

3. místo Letní "fokáče" - Šárka Panušková

Drůbež

1. místo Já a moje dcery - Irena Petrásková

2. místo Kuřecí had - Jitka Vlachová

3. místo Kuřecí rolády - Jaroslava Posavádová

Ryby a králíci

1. místo Myslívský kapr - Jana Barcabová

2. místo Štika v zátoce - Jiřina Valentová

3. místo Pstruzi v Karibiku - rodina Vopaleckých

Zvěřina

1. místo Na čekané manželé - Kubaňovi

2. místo Divoká kachnička - Anna Radová

3. místo Myslívská nadívaná kachna - Marta Pitulová

Studená kuchyně

1. místo Spící medvídek - Jaroslava Posavádová

2. místo Hvězda - Helena Šmídová

3. místo Expres Piknik - Marie Dajčová

Cukrářské výrobky

1. místo Cesty k našemu kostelíčku - Miroslava Fleisigová

2. místo Kytice z kopretin - Miloslava Ticháčková

3. místo Čokoládová podzimní roláda - Veronika Havlíková

Medové pečivo

1. místo Myslívské Pendolíno - Adéla Majerová

2. místo Adventní věnec - Michaela Vejvančická

3. místo Do Myslíva na EX - Kateřina Černá