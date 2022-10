Bohumil Konečný (1918 – 1990) byl výjimečný malíř a ilustrátor druhé poloviny 20. století. Dokázal mistrovsky vystihnout dynamické ilustrace k dobrodružným povídkám. Je známý jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky, vytvořil velkou řadu reklamních plakátů například pro firmy Baťa, Prazdroj, Jablonex, Pragoexport a mnoho dalších. Rovněž kreslil krásné ženy a také se věnoval komiksům. Byl průkopníkem tohoto žánru u nás. „K odkazu Bimby se vždycky hrdě hlásil i král českého komiksu Kája Saudek, který se měl vyjádřit o Bimbovi tak, že to byl malíř, který už v roce 1937 uměl to, co dnes v USA umí jen pár desítek lidí,“ říká spoluautor Velké knihy komiksů Jan Hosnedl.