České dráhy si od společnosti PESA objednaly 106 RegioFoxů. V Plzeňském kraji jich bude jezdit deset. Zatím se s nimi cestující svezou mezi Plzní a Žihlí. Po dodání dalších jednotek zamíří také na Rokycansko, a to na úsek mezi Rokycany a Příkosicemi. Podle náměstka pro osobní dopravu Českých drah Jiřího Ješety od nového jízdního řádu v polovině prosince vyjedou Lišky na další linku směřující do rokycanského okresu, a to Plzeň – Radnice. Dále budou jezdit mezi Plzní a Bezdružicemi a mezi Klatovy a Železnou Rudou.

„Motorové Lišky doplní moderní regionální vozový park Českých drah v podobě 15 elektrických jednotek RegioPanter, které jezdí mezi Plzní a Karlovými Vary a také na trase Klatovy – Přeštice – Plzeň – Beroun a motorových vlaků RegioShark,“ sdělil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Podle náměstka hejtmana Pavla Čížka se vlaky pohybují rychlostí až 120 km/h, mají kapacitu 115 míst k sezení a vejde se do nich osm jízdních kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky. Součástí vybavení je mimo jiné Wi-Fi síť, zásuvky 230V, USB, audiovizuální systém a bezpečnostní kamery. „Samozřejmostí je bezbariérové WC a tichý oddíl v kvalitě první třídy bez příplatku,“ dodal Pavel Čížek.

„Ve smlouvě s Českými drahami jsme požadovali nákup nových vozidel a jsem opravdu velmi rád, že můžeme přivítat další přírůstek, kterým jsou nové jednotky RegioFox v jednotném grafickém nátěru Plzeňského kraje,“ uvedl při slavnostním zahájení provozu nových vlaků hejtman Rudolf Špoták. Celkově kraj objednává u všech dopravců provoz vlaků v rozsahu přes 6 milionů kilometrů. Náklady na zajištění železniční dopravy přesahují ročně jednu miliardu korun. Za jeden kilometr provozu vlaku kraj hradí dopravci zhruba 190 korun.