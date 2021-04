„Postupné napouštění vyvrcholí naplněním celého objemu koupaliště, který je 24 tisíc krychlových metrů,“ sdělil šéf areálu Jaroslav Moravec. Dodejme, že voda přitéká ze sousední Klabavy a prioritou je její kvalita.

Aktuální je rovněž informace o možnosti úhrady za kabinku pro letošní sezonu. „Od pondělí do pátku, vždy mezi osmou a třináctou hodinou,“ upřesnil Moravec.

Rokycany se pyšní jedním z největších přírodních koupališť. Větší nádrž, pokud nepočítáme přehrady a rybníky, mají snad jen v Ostravě. Areál, zprovozněný roku 1934, si zachovává historický ráz a návštěvníkům nabízí také velké množství atraktivních prvků i pro ty nejmenší – brouzdaliště, korýtko na pouštění vody, skluzavky atd.

Složitý rok 2020 se promítl i do chodu tohoto zařízení. Výjimkou byl venkovní prostor, otevřený od 1. června do 13. září. Branami prošlo přes 49 tisíc lidí. Hůře dopadl krytý bazén, který byl 144 dnů zavřený a 42 tisíc hostů je polovinou klasické návštěvnosti. Letos to zatím nevypadá lépe…