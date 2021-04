Strategicky významná spojka mezi Rokycanskem a severním Plzeňskem je kvůli značnému zatížení v havarijním stavu. Proto musí těžkotonážní stroje absolvovat až čtyřicetikilometrové objížďky přes Zvíkovec nebo Chrást.

Nyní svítá naděje, že během dvou týdnů by se mohly na most vrátit autobusy či popelářská auta. Silničáři zde prostřednictvím subdodavatelské firmy dokončili jeho zpevnění. „Podepření z lešení obsahuje v horní části hlavy, které pomáhají poškozené nosné konstrukci,“ konstatoval za krajskou Správu a údržbu silnic technik Jiří Fuks. Případný pohyb letité stavby by pak šlo regulovat hydraulickými lisy.

Při finále úprav nechyběl odborník přes statiku. Zatím to podle zjištěných údajů vypadá nadějně. Znamená to, že určitá těžká doprava by opět na druhou stranu Berounky mohla. Týkat se to však bude jen žadatelů, kteří splní stanovené podmínky a povolení bude podle Fukse vydáno přímo na poznávací značky.

Sítem by mohly projít autobusy, neboť zatím pasažéři chodí k jednotlivým spojům (směr Kralovice či Radnice) pěšky. „Uvítáme, pokud to bude pro cestující jednodušší. Nicméně spoluobčané jsou rádi, že si oddechli od kamionů,“ má jasno starostka Ester Lipertová.

Při generální opravě mostu silničáři jednají s památkáři a dalšími úřady. Rekonstrukce včetně zmíněných objížděk mohou trvat i dva roky.