To všechno už je k vidění ve vznikajícím muzeu mapujícím historii trati Chrást - Radnice. Všechno, co souvisí s železnicí, začal drážní nadšenec Tomáš Benetka sbírat už během studií, kde jinde než na střední průmyslové škole dopravní: „Už jako dítě jsem sbíral jízdenky, potom pohlednice a postupně se to nabalovalo, když jsem na střední škole víc přičichl k železnici. Chodil jsem do stanic na praxe a někdy jsem tam dostal nebo si koupil nějaké věci do sbírky.“

Na nádraží ve Stupně vzniká expozice historie železnice. | Video: Deník/Veronika Krátká

Železnice je pro Tomáše Benetku koníčkem i profesí, protože pracuje jako výpravčí ve stanici Bor u Tachova. Muzeum je pro něj splněný sen: „Vždycky jsem chtěl založit muzeum. Navíc sbírka už se mi domů nevejde. Tady se mi naskytla příležitost, domluvil jsem se se starostou Miroslavem Krocem. Obec se pak dohodla se Správou železnic na pronájmu těchto nevyužitých prostor. Ty původně sloužily jako nocležna vlakových čet a později jako obchod se smíšeným zbožím, který skončil v loňském roce.“

Podle starosty Břas, pod které spadá i Stupno, se ve třech místnostech za rok a půl udělalo hodně práce. „Už je to tady pěkně vybavené. Důležité je, že lidé si tady připomenou historii železnice i hornické činnosti, která s ní souvisela. Zatím se sem mohli podívat jen výjimečně, ale podle ohlasů, mají železniční fandové o muzeum zájem. Mohou sem zajít i děti ze školy, družiny, školky, aby se seznámily s naší historií,“ dodává Miroslav Kroc.

Návštěvníci muzea si prohlédnou například pult výpravčího včetně starého dopravního deníku a červené čepice, světelná návěstidla, která sloužila přímo ve stanici Stupno. Velkou zajímavostí je terninon, který se používal v pokladnách jako zásobník na lepenkové jízdenky. Nechybějí ani staré fotografie, které poskytli bývalí drážní zaměstnanci, místní občané a obce.

„Mám v plánu, že tady bude i část strojové stanice, protože ve Stupně byl takzvaný strojmistr, který se staral o vozový park. A bude tady i úschovna zavazadel i s váhou,“ prozrazuje další plány Tomáš Benetka. Součástí muzea už je informační středisko vybavené propagačními materiály všech obcí na trati, publikacemi, pohlednicemi i speciálními razítky. „Muzeum by mohlo být do budoucna otevřené pro veřejnost dvakrát týdně a také při různých akcích. Určitě otevřeme v září při oslavách 80. výročí zahájení provozu železniční stanice ve Všenicích,“ dodává drážní nadšenec.