Útulek Zdeňka Srstky v Němčovicích na Rokycansku zahájil provoz před patnácti lety. V poslední době tam přibývá psů, kterých se jejich „páníčci“ potřebují zbavit z ekonomických důvodů. Záminkou bývá třeba alergie člena rodiny. Do zařízení se také častěji dostávají psi úředně odebraní majitelům.

Útulek pro psy Zdeňka Srstky v Němčovicích. | Video: Deník/Veronika Krátká

Kapacita Útulku Zdeňka Srstky v Němčovicích, který slouží i jako odchytové zařízení Mikroregionu Radnicko, je 45 psů. „Azyl tady nacházejí psi odchycení v oblasti mikroregionu, kam spadá 27 členských obcí od Všenic po Zvíkovec. Máme ale smlouvy i s dalšími obcemi a městy,“ říká starosta Němčovic Karel Ferschmann.

Kromě odchycených psů přicházejí do zařízení zvířata z rodin, které se o ně z vážných důvodů nemohou postarat. „Když nám někdo zavolá, že mu zemřel otec nebo matka musí do nemocnice a hrozí, že se nevrátí, o psy se postaráme. Přibývá ale případů, že někdo má psa dva roky doma a najednou se ho chce zbavit kvůli údajné alergii. Takové lidi důkladně vyzpovídám, abych zjistil v čem je problém a je jasné, že si často vymýšlejí. Ti jsou pak schopní psa v lepším případě vypustit a v horším někde přivázat a ujet,“ popisuje starosta problém, se kterým se v poslední době setkává čím dál častěji.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

V útulku se také častěji objevují zvířata zabavená majitelům, kteří se o ně nestarali. „Máme smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na jejím základě sem přicházejí například psi odebraní z domácností, kteří přežívali jen díky tomu, že je krmili sousedi,“ dodává Karel Ferschmann.

Z útulku odchází k novým majitelům měsíčně tři až pět psů. „Udat malého, hodného pejska, se nám daří poměrně dobře. Horší je to se psy starými, velkými a nemocnými,“ připomíná starosta. Zřejmě už stálým obyvatelem zařízení se stal podle starosty výmarský ohař Sam, který přišel v roce 2017: „Rodina si ho nechala přerůst přes hlavu. Nakonec je pokousal a oni nevěděli, co s ním a skončil tady. My s ním problém nemáme, ale už sem přišlo několik lidí, kteří říkali, že jsou odborníci na výmaráky. Vydali jsme ho už třikrát, vždy se vrátil vynervený a dávali jsme ho dost dlouho dohromady.“

Unikát na Rokycansku: S dětmi se v mateřské škole Kameňáček učí i štěně Marci

Stále se ale najdou lidé, kteří se snaží opuštěným psům pomáhat. „Dostáváme konzervy, psí salámy, pamlsky, piškoty, dezinfekce, obojky proti klíšťatům, a také finanční příspěvky. To všechno velmi vítáme a jsme za to vděční. Granule až tak nutně nepotřebujeme, objednáváme je sami, takové, které jsou vyšší kvality a pejskům chutnají. Občas se stalo, že nám dárci přivezli granule z marketu nižší kvality, není to úplně vhodné, psi je nechtějí,“ vysvětluje starosta. Útulek také nabízí možnost vzít pejsky na vycházku. „Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin a kdo má zájem, může přijít venčit,“ uzavírá starosta.