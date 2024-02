Nikoliv na dny nebo týdny, ale spíše na měsíce má rozplánovanou oslavu 50. narozenin vynikající hokejový obránce Jaroslav Špaček. Patriot Rokycan, neboť tu dělal první hokejové krůčky a ani v profesionální kariéře nezapomněl, kde zapustil kořeny.

Vynikající obránce slaví 50. narozeniny. | Foto: MěÚ Rokycany

V pondělním podvečeru tleskaly jubilantovi zaplněné ochozy plzeňského zimního stadionu před nepovedeným utkáním s Pardubicemi (1:3). A hned ve středu brzy ráno Špaček zamířil do sídla rokycanské radnice, aby mu poblahopřáli i poděkovali představitelé města. Tedy starosta Tomáš Rada a jeho kolega Jiří Sýkora, kteří měli kromě dárků přichystané množství dotazů na ´Špágrovu´ kariéru i další pikantnosti kolem nejrychlejší kolektivní hry na světě.

Špaček proslul především jako člen zlatého hokejového týmu při olympijském Turnaji století v Naganu. Kromě toho v letech 1993–1997 hrál v Plzni a pak přestoupil do švédského Färjestadu. V novém dresu výrazně přispěl k zisku mistrovského titulu. Sám příliš do NHL nespěchal, draftován byl týmem Florida Panthers až v roce 1998 jako 117. hráč v celkovém pořadí. Postupně hrál v týmech Florida Panthers, Chicago Blackhawks a Columbus Blue Jackets. Během výluky NHL v ročníku 2004/2005 se vrátil do Plzně, před play-off však přestoupil do Slavie Praha.

Rokycanský rodák Jaroslav Špaček slaví 50. Vše nejlepší, přejeme

Sezónu 2005/2006 zahájil Špaček v Chicagu. Během sezóny přestoupil do Edmontonu Oilers a s kanadským klubem sice postoupil do finálového boje o Stanleyův pohár, ale po skončení sezóny podepsal tříletou smlouvu s Buffalo Sabres. Následně působil v Montrealu Canadiens, v sezóně 2011/2012 byl vyměněn do klubu Carolina Hurricanes. V dalším ročníku se do zápasů nezapojil a v listopadu 2012 ukončil sportovní kariéru. V NHL (včetně play-off) odehrál 941 zápasů, ve kterých dal 86 gólů a připsal si 287 asistencí. Jaroslav Špaček kromě zlaté olympijské medaile opatruje další cenné kovy. Bronz z OH v Turíně nebo zlato z mistrovství světa v letech 1999, 2001 a 2005.

Mohlo by Vás také zajímat: Svojkovičtí zakončili masopust při zpívané v motorestu