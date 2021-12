Rodačka z Hané působila ve funkci čtyři roky. Rokycany i celý okres milovala a v seniorském věku se stala kronikářkou města. Předtím se v pozici oblíbené středoškolské učitelky podílela na vzniku SOŠ.

Osobní vzpomínku připojil na sociálních sítích nynější zástupce starosty Jan Šašek: "Vzpomínám na fajn člověka, se smyslem pro fair play, se kterým jsem se moc rád potkával a povídal o všem možném. Vždy jsme si měli co říci, ať už jsme se potkali při nějakém jednání, nebo jen tak ve městě, nebo velmi často na nádvoří radnice. Bydlela totiž kousek od ní. Často jsme si povídali o politice, poznali jsme se ostatně v ODS, a to už v roce 2003, za pár let by to bylo dvacet let… Byla zakládající členkou ODS v Rokycanech a druhou porevoluční místostarostku. Přechod ze školy, na kterou vždy s láskou a nadšením vzpomínala, na radnici, nebyl jednoduchý, ale dokázala si s tím se ctí poradit.

Vzpomínám na člověka, který miloval historii a umění. Vzpomínám, jak jsem ji před pár lety vzal do Prahy na prohlídku Musea Kampa a setkání s paní Medou Mládkovou. Vzpomínám na to, jak byla ráda, když jsem se stal místostarostou města Rokycany a mohl tak trochu pokračovat i v jejích šlépějích. Zastavila se na radnici před těmi sedmi lety jako jedna z prvních, aby mi popřála, vyjádřila obrovskou radost, ale hlavně, předala mi dárek. Dala mi keramickou sošku slona, prý pro štěstí. Tu sošku mám na pracovním stole na radnice dodnes. O to více a častěji na ni teď budu koukat a vzpomínat na skvělou Milušku… Vzpomínám na to, jak mi občas zavolala do kanceláře, hlavně takhle večer, viděla, že ještě svítím, okna jejího bytu totiž mířila směrem na nádvoří radnice. Vzpomínám na naše poslední setkání…"