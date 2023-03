Na zimním stadionu v okresním městě je každý pracovní den od 10.30 do 12 hodin organizované volné bruslení. Kromě toho je led otevřen pro rekreační bruslaře i v neděli od 17 do 18.30 hodin.

Farmapark u Toma nezná termín zavírací den, loni přišlo téměř 100 tisíc lidí

Využít lze rovněž služeb plaveckého areálu, ve kterém letošní návštěvnost trhá rekordy. Krytý bazén je v provozu denně od devíti do 21 hodin.

K dispozici mají kluci i děvčata také plochu na Jižním předměstí.

Valach Vlasta Veselý žije na Rokycansku. V rodném kraji soutěžil i s celerovicí

Pokud jde o společné pobyty, nabízeli je pracovníci Domu dětí a mládeže. Kromě zmíněných aktivit mohou školáci navštívit kroužek výtvarného tvoření, deskových her či setkání se zvířátky. Připraveny jsou i hry, soutěže a výlety. V ceně je také celodenní strava a pití.

Oddíl Divoká Orlice pořádá tábor pro děti ve věku 7 až 14 let. Součástí jsou hry a soutěže, bowling, celodenní výlet na Šumavu, jízda sněžným skútrem, paintball, plavání, bruslení a na závěr týdne výlet do Prahy. Školáci v hlavním městě navštíví Petřínské bludiště, Národní i Armádní muzeum. Nechybí ani pobytový zájezd do Krkonoš.