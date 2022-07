Jenže řidiči se příliš radovat nemohou, protože s dnešním zprovozněním se zákazy vjezdu objeví na jiných dvou místech bývalé mezinárodní komunikace. Mezi Mýtem (sjezd z dálnice) a Holoubkovem (konec obce ve směru Mýto) dojde až do 18. října na úpravu povrchu. Ještě delší je uzávěra komunikace od hřbitova ve Svojkovicích do Borku. Potrvá do konce letošního roku.