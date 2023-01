Podívejte se, jak volby dopadly ve vaší obci nebo u sousedů

Nejvyšší volební účast na Rokycansku byla v Čilé (96,3 %), kde jednoznačně vyhrál Petr Pavel (84,62 %). Nejnižší volební účast v okrese byla naopak ve Zvíkovci (53,53 % voličů) a i tady vyhrál Petr Pavel.

Babiš uspěl jen na Tachovsku

Jediným okresem v kraji, kde ve druhém kole zvítězil Andrej Babiš, je Tachovsko. A to i přesto, že se tady vítězný kandidát Petr Pavel narodil. V rodné Plané mu nepomohlo ani to, že v mnoha oknech, výlohách či na domech visely plakáty na jeho podporu. Stejně tak vyhrál Babiš v Milířích, kde generál zhruba tři roky svého života prožil se svými rodiči. Tam přitom na něj řada lidí ráda vzpomíná a je na něj pyšná. „Já jsem jeho volič, ale ne kvůli tomu, že jsme ho znali, že je odsud, ale kvůli tomu, jak vystupoval jako náčelník generálního štábu, v NATO a podobně. Vždy byl věcný, nikdy se nad nikoho nenadřazoval. Je to chytrý člověk. I když jsem ho sledovala v debatách, tak mluvil k věci. Tak bych si představovala prezidenta, je jazykově vybavený, slušný, umí se orientovat má diplomatické chování. Byla bych šťastná, kdyby byl prezidentem, myslím, že na takového prezidenta by mohla být naše republika hrdá,“ řekla Rodika Račáková z Milířů.

V Plané bral Babiš přes 59 procent, v Milířích přes 55 procent.

Rekordní Šumava

Rekordní volební účast měla i v druhém kole Šumava. Ideální sněhové podmínky totiž způsobily, že v horských obcích opět volila řada turistů V Horské Kvildě, Modravě i Prášilech získal nový prezident přes osmdesát procent, v Železné Rudě přes 76 procent. „Zájem na Šumavě byl velmi velký, a to z řad místních trvale žijících voličů i co se týká voličských průkazů. Měli jsme 822 voličů na průkaz, z toho 540 jen na Železné Rudě. My zde máme celkově registrovaných 1245 místní voličů, takže zájem byl opravdu velký. Určitě tomu napomohla zimní sezona, jelikož už je u nás dostatek sněhu,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola.

Volby v kraji neprovázely problémy ani skandály

Dle jeho slov je pravidelné vítězství pravicových kandidátů na Šumavě dané právě tím, že se tam hodně volí na voličské průkazy. „Řada voličů s voličskými průkazy zde má víkendové nemovitosti, jde o obyvatele větších měst, kde většinou tento kandidát vyhrává,“ poznamenal Smola.

Kaničky opět měly stoprocentní účast

Stejně jako v prvním kole se i druhém kole prezidentských voleb může jako jediná z celého Plzeňského kraje pochlubit stoprocentní účastí voličů obec Kaničky na Domažlicku. Dostavilo se tam všech 26 voličů zapsaných v seznamu. Stoprocentní účast se nejprve objevila na serveru volby.cz i u šumavských Prášil na Klatovsku, po přepočtu ale mají „jen“ 86,06 procenta. Stoprocentní účasti nedosáhli stejně jako v prvním kole v Čilé na Rokycansku, která tím bývala pověstná. Nyní mají 96,30 procenta. Přes 96 procent se dostali i v Horské Kvildě či Modravě na Klatovsku. Nízká volební účast byla spíše výjimkou, ale našly i takovéto případy, např. ve Zhoři na Tachovsku se dostavilo 45,80 % voličů.

Hejtman věří v uklidnění atmosféry

Vítězství Petra Pavla přivítal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Já jsem za výsledek rád, pevně věřím, že po tomto výsledku se rozjitřená atmosféra a rozjitřená společnost, kterou si myslím, že svou kampaní nastartoval především Andrej Babiš, uklidní a společnost bude táhnout za jeden provaz,“ uvedl hejtman.

V celém Plzeňském kraji zvítězil Petr Pavel, jen na Tachovsku Andrej Babiš. „Výsledky ve velké části hodně kopírují výsledky z parlamentních voleb, takže takové překvapení to pro mě není. Jsem moc rád, že vyšel můj tip, kdy jsem říkal, že volební účast v druhém kole bude přes 70%,“ okomentoval ještě Špoták.