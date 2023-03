ROKYCANY – O zřízení celodenního Lesního klubu pro děti od tří do šesti let budou dnes od 10 do 11.30 hodin diskutovat účastníci informativní schůzky v sídle rokycanské knihovny na Masarykově náměstí. Projekt se týká kluků i děvčat z celého okresu a případné dotazy zodpoví Anežka Trylčová (775 650 754).

ROKYCANY – Beseda s Lilkou Prossovou o projektu Bosé nohy v zahradě (a nejen o něm) se koná v pondělí 6. března od 14 hodin v Zeleném domě a od 16 hodin v městské knihovně.

Farmapark u Toma nezná termín zavírací den, loni přišlo téměř 100 tisíc lidí

ROKYCANSKO – Pondělí 6. března si v několika místech okresu vybrali k jednáním zastupitelstev.

Mýtští začínají od 18 hodin v sídle úřadu a mimo jiné posoudí hospodaření Lesospolu s městským majetkem nebo umístění plánovaných dálničních odpočívek ve směru do Kařezu.

Hrádečtí mají sraz už od 17 hodin ve velké klubovně Domu kultury. Projednávat se bude koupě vily číslo 39 v ulici 1. máje, pořízení škvárového hřiště i výhled města na období 2023 – 2026.

V Mirošově budou od 17.30 v hasičské zbrojnici projednávat žádost o dotace, prodej nebo bezúplatný převod pozemků či aktuální rozpočtové opatření.

V Kařezu posuzují od 19 hodin v sídle úřadu územní plán, dále podnět k bezpečnějšímu provozu na silnici a výběrové řízení na chystané akce.