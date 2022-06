Na Rokycansku přibývá střetů aut se zvěří

Denně vyjíždějí dopravní policisté z Rokycan ke kolizím, jejichž společným jmenovatelem je střet aut se zvěří. Hned v pondělí 30. května po čtvrté hodině ranní to bylo na silnici z Rokycan do Šťáhlav. Devětapadesátiletému řidiči Citroenu Berlingo vběhl náhle z pravé strany do dráhy srnec. Škoda byla vyčíslena na 40 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Aleš Jaluška