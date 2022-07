Náročný byl pro záchranáře také čtvrteční večer. Nejprve v Liblíně a pak před 21. hodinou v Kařezu to motoristé rovněž nezvládli a práci měli i zdravotníci. Kromě toho si Dobřívští zopakovali likvidaci dotěrného hmyzu a kolegové z Hlohovic před půlnocí rozřezali strom přes silnici.

ROKYCANY - Kvůli poruše vodovodního řadu byla část včerejšího dne uzavřena frekventovaná komunikace v centru Rokycan. Ulici Josefa Knihy nejprve obsadily těžké stroje, které obnažily potrubí a následovalo vlastní hledání závady. Přerušena kvůli tomu byla i dodávka vody v okolních objektech.

SEDLECKO - V táborové základně hrádeckých pionýrů nastává obří víkendové hemžení. Dnes dopoledne se loučí frekventanti I. běhu (v závěru pobytu se tu setkali mimo jiné s vrstevníky z Belgie). Večer se pak setkají bývalí i současní vedoucí a hned v neděli odpoledne nastupují účastníci druhého cyklu. Kromě toho tráví další skupina z Hrádku část prázdnin u Bujesil.

ROKYCANSKO - Český egyptologický ústav vyhllásil ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa (konkrétně Radek Cinke) další ročník soutěže o starověkém Egyptu. Určena je dětem a studentům, ale zapojit se mohou také osazenstva domovů a ústavů sociální péče.

Letošním tématem je Tutanchamon a jeho svět. Úkolem je nakreslit (minimálně jedna strana A4) nebo vymodelovat, vyrobit či zpracovat prezentace (maximálně do pěti minut) o nálezech, které spojuje jméno a doba tohoto faraona. Kategorie jsou čtyři (do 10, 10 – 15, 16 – 20 let a domovy sociální péče). Práce lze odevzdávat do 31. října v kanceláři pojišťovny (ulice Josefa Knihy 177) nebo zaslat e-mailem: r.cinke@)koop.cz s uvedením jména, příjmení a školy. S vyhodnocením děl a předáním odměn se počtá v průběhu listopadu.