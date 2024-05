Zatímco loňská houbařská sezona patřila kvůli suchu k těm slabším, ta letošní by mohla být výrazně lepší. Deště a mírně teplé počasí vytvořily ideální podmínky pro růst hub. Houby už rostou na celém rokycanském okrese.

Největší úlovky zatím houbaři nacházejí na okrajích lesů, které jsou vyhřáté od slunce a je tam dostatek světla. „Hlouběji v lesích zatím ještě nejsou úplně vhodné klimatické podmínky k masivnímu růstu hub. Nedá se říct, že tam vůbec nerostou, ale na okrajích lesů je jich podstatně víc. Počasí je teď ideální, pokud nezačne foukat silný vítr, který by půdu v lesích vysušil. Houbám nesvědčí ani příliš mnoho vody. Vydatné deště by mohly způsobit, že houby začnou zahnívat,“ říká mykolog Martin Bartůšek.

Lidé už si nosí z lesů první hřibovité houby. „Objevují se hřiby dubové, kterým se také říká májové, kováři i hřiby žlutomasé lidově nazývané babky. V březových hájích v Brdech ve směru od Strašic rostou kozáci a křemenáče. A musím říct, že v podmínkách, které teď panují, rostou velmi rychle. Už jsem našel hřib dubový, který vážil zhruba půl kila. Na stejném místě jsem byl před čtyřmi dny a kdyby už tam byl v téhle velikosti, určitě bych si ho všiml. Musel být hodně drobounký. Navíc byl úplně zdravý, což se u hřibů dubových moc často nestává. Houbaři o nich říkají, že jsou to konzervy na červy. Vzhledem k vlhkému a teplému počasí předpokládám, že houby teď budou dost červivé,“ dodává mykolog.

Podle lesníka Jaroslava Kadlece už lze hřibovité houby najít v lesích v okolí Rokycan: „Počasí houbám přeje, sezona proto letos začala dřív než v přechozích letech. Rostou hlavně modráci a kováři. Houbařů ale zatím v lesích moc nepotkávám.“

Mapa růstu hub na území ČR k 30. květnu.Zdroj: ČHMÚ

Kromě hřibů roste celá řada dalších jedlých hub. „Dřív než je obvyklé, se letos objevují takzvaní masáci neboli muchomůrky růžovky. Většinou začínají růst až v červnu. Je to jedna z našich nejchutnějších hub, lepší než hřiby. V lese jsem už letos viděl holubinky namodralé, to jsou vynikající houby, které se dají velmi dobře poznat. Říká se jim holubinky špekovky. Když přejedete rukou přes lupeny, máte pocit jako byste přejeli po špeku a na rozdíl od všech ostatních holubinek se jejich lupeny nelámou. Je to houba, která má klobouk zbarvený do olivově zelené barvy s namodralými a fialovými tóny,“ uzavírá Martin Bartůšek.