Na Rokycansku získal Andrej Babiš 40,62 procent hlasů, druhý Pavel bral od skoro osm procent méně. Třetí byla s odstupem Danuše Nerudová s 12,89 procenty hlasů. A podobné výsledky byly i přímo v okresním městě Rokycany. Pro starostu Rokycan Tomáše Radu nebyl náskok dvou nejvážnějších kandidátů překvapením. "Dalo se to očekávat po finiši v kampani. Také v našem městě to vyznělo zajímavě. Vyhrál Babiš, ale v některých okrscích na tom byl lépe generál. Pro druhé kolo si favorita určit nedokážu," řekl starosta.

Okres Tachov byl v posledních volbách baštou Miloše Zemana, teď se na něj mohl spolehnout Andrej Babiš. Ten zde bral přes 48 procent hlasů, to bylo nejvíce z všech okresů v regionu. Třeba v Brodu nad Tichou, vesničkou, kde v minulých volbách Zemana volili skoro všichni, nyní získal 67 procent hlasů. Ještě více pak v Ošelíně, kde to bylo v prvním kole dokonce přes 70 procent. Ale našly se i výjimky. V Milířích, Oboře či Olbramově zvítězil před Babišem Petr Pavel, v Prostiboři dokonce Danuše Nerudová s více než 36 procenty hlasů. Andrej Babiš tu skončil až třetí.

Andrej Babiš bral vítězství i ve většině obcí na Domažlicku. Jeho rival Pavel ho výrazně porazil pouze v Hoře svatého Václava, vesničce pár kilometrů od hranic z Německem. Tady generál přesvědčil přes 55 procent voličů. Na Klatovsku Pavel zase výrazně uspěl v šumavských turisticky exponovaných obcích, kde odvolila řada dovolenkářů z větších měst. V Železné Rudě třeba vyhrál se 47 procenty hlasů.

"Výrazné překvapení se nekonalo, byla jasná štěpící rovina Babiš verus antibabišovci. Voliči evidentně taktizovali, tedy ve smyslu, že raději hodili hlas výraznějšímu Petru Pavlovi než Danuši Nerudové. Roli hrála i prosperita a vzdělanost, případně velikost aglomerace. Například na Tachovsku, kde se očekávala větší podpora Bašty, tak lidé dali hlas raději silnějšímu Babišovi. Naopak Plzeň a prstenec sídel kolem ní byl převážně pro generála Pavla," uvedl Přemysl Růslek, politolog z Fakulty filozofické Západočeské univerzity. Pavel podle něj pro druhé kolo vyhráno nemá. "Jednoduchým součtem hlasů od voličů nepostoupivších kandidátů se počítat nedá, vzpomeňme na fenomén "Drahoš". Pavel musí zaktivizovat i ty, kdo v prvním kole nevolili a v kampani proti zkušenému Babišovi zabrat," podotkl Rosůlek.

Petra Pavla bude v druhém kole volit hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Jsem rád, že volební účast byla vysoká. Vypovídá o tom, že tyto volby mají pro občany velký význam. Potěšující je nízký úspěch kandidáta Jaroslava Bašty. Ukazuje, že populistická nálada není taková, jaké ukazují průzkumy, například při volbách do parlamentu. V tento výsledek jsem doufal, jediné co mě překvapilo, bylo vysoké procento získaných hlasů u obou postupujících kandidátů do druhého kola. Za dva týdny podpořím generála Pavla,“ řekl Deníku hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Volební účast se v kraji pohybovala těsně pod hranicí 70 procent. Pouze Rokycansku se podařilo tuto hranici těsně překonat. Nejméně voličů pak přišlo v okrese Tachov (64,13%). "Je sečteno 100% hlasů, účast byla 68% voličů, což je více než před 5 lety, takže letos to vzali voliči vážně. Kontroly nezaznamenaly žádné nedostatky ani stížnosti," uvedl Jan Nový, vedoucí odboru vnitřních věcí Plzeňského kraje.