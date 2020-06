Ve středu se mohou obyvatelé některých vesnic na severu zbavit nebezpečných složek odpadu (oleje, filtry, barvy atd.).

Ilustrační foto.

Bude to třeba od 13:30 do 13:45 ve Svinné, od 14 do 14:15 v Hlohovičkách, od 14:25 do 14:40 v Hlohovicích, od 14.50 do 15.05 ve Vejvanově, mezi 15.15 a 15.30 na Pajzově nebo od 16:15 do 16:30 v Mostišti.