Téměř odříznuté od světa zůstávají na deset dnů Všenice. Také jich se týká rekonstrukce silnice mezi Stupnem a Střapolí, kde je od 2. do 12. října naplánované položení nového asfaltového povrchu.

Oprava silnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Pondělí a úterý bylo vyhrazeno sanaci vozovky, odstranění vjezdů a čištění vozovky. Následuje její penetrace, přičemž vjet na takové úseky by znamenalo pohromu pro pneumatiky. Čtvrtek už má být vyhrazen uložení první vrstvy, a to na polovině vozovky včetně úpravy vpustí. Druhá vrchní vrstva bude realizovaná v týdnu od pondělí 9. října. Frekventovaný úsek využije pouze záchranný systém a ranní autobusy.

Nejsložitější to mají zmíněné Všenice a svědčí o tom poznatky na sociálních sítích. „Máme nemocného otce a musím s ním denně k lékaři. Znamená to třicetikilometrovou objížďku,“ přečetli jsme jeden z názorů. Obdobně reagovala i maminka postiženého dítěte, která je bezradná z cesty na Radnice. O něco lehčí to mají obyvatelé dolní části Stupna. Mohou využit stezku kolem cementárny nebo asfaltku do Březiny. Na poštu, do školy, k lékaři, atd. se lze dostat místní komunikací přes Baštu nebo u bioskládky. Ani po čtvrtku 12. října však vyhráno nebude. Ve směru ze Stupna na Plzeň se budou dokončovat krajnice, značení, sjezd k čističce ve Stupně nebo k mlýnu.

Další náročnou akcí, trvající čtyři až šest týdnů, bude oprava silnice od benzínky v Břasích směrem do Radnic. S kompletní uzavírkou komunikace a začátkem prací 23. října.