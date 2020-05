Na Statku nabízí také přespání

Pondělkem se otevírají vnitřní prostory restaurací. Výjimkou nebude oblíbené zařízení Na Statku při vjezdu do Mirošova. Kromě osvědčeného jídelníčku je po nucené přestávce zprovozněn stylový hotel. Pro pěší i jezdce na kolech je to ideální start pro výlety do oblasti Brd.