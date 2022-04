„Jsme tu obklopení montovnami. Nedokáži si představit, že tady vyroste další monstrum. Už tak je tu neskutečný provoz. A i když slibují, že budou jezdit pouze po dálnici, nevěřím tomu, protože firmy to vyjde levněji. Navíc to ani nikdo nekontroluje. Nemluvě o příchodu dalších agenturních pracovníků,“ postěžovala si obyvatelka Boru Jana.

Starosta Boru Petr Myslivec Deníku řekl, že proti rozšiřování průmyslových zón vznikla i petice, ve které občané požadují, aby územní plán v budoucnu další takové areály nepovolil.

Myslivec upozornil, že když se obec dozvěděla o záměru investora, začala se okamžitě zabývat negativními dopady stavby. „Jednalo se především o ochranu životního prostředí, veškerou navazující infrastrukturu a ochranu města před povodněmi pomocí odvodů dešťových vod, tedy vybudování suchého poldru na Výrovském a Mlýnském potoce,“ přiblížil.

Plán na výstavbu CPI Mlýnce vznikl před téměř dvaceti lety. Podle starosty Přimdy Jiřího Kadery se s výstavbou výrobních zón počítalo ve strategickém rozvoji oblasti.

„Naše poloha k tomu kvůli blízkosti dálnice přímo vybízí. Když byl záměr schvalován, nebyla na Tachovsku práce a nikdo nevěděl, že za pár let bude situace zcela odlišná,“ sdělil s tím, že pro obce je momentálně důležité se s výstavbou vypořádat tak, aby se co nejméně dotkla života občanů. „Proto se snažíme komunikovat se společností, která projekt chystá. Ta však bude haly pouze pronajímat. Chceme tedy, aby se věnovala nejen výstavbě hal, ale i těm doprovodným věcem, tedy navýšení kapacit ve školách nebo zdravotní péče, která je v našem regionu dlouhodobě omezená,“ popsal Kadera.

Starosta Myslivec doplnil, že se obce snaží investorovi vysvětlit, že je potřeba se zapojit nejen do rozvoje průmyslové zóny, ale také do rozvoje regionu. „Bohužel se nám zatím nedaří se s ním domluvit. Naše požadavky jsou odlišné od jeho představ,“ poznamenal a doplnil, že vedení Boru momentálně řeší se společností bydlení pro zaměstnancev průmyslové zóně ve Vysočanech. „Jedná se o výstavbu bytového domu a samostatných rodinných domů, nejde o ubytovny,“ informoval.

Kraj slíbil, že obcím pomůže

Přimda a Bor požádaly o pomoc také Plzeňský kraj. Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Petr Vanka uvedl, že kraj je připravený regionu pomoci. „Nicméně musíme počkat, jak se situace vyvine. Nevíme, zda tam vzniknou jen skladovací haly, což by znamenalo méně zaměstnanců. Pokud by to byly haly výrobní, musíme počítat s velkým přílivem zaměstnanců, kteří by si s sebou pravděpodobně přivezli i své rodiny,“ vysvětlil s tím, že kraj by mohl mj. přispět například na dostavbu škol.

Výstavbu chystá společnost CPI Property Group. Ta na svém webu uvádí, že areál nabízí široké spektrum výrobních a skladovacích hal k pronájmu včetně flexibilních ploch pro administrativu. Počítá se rovněž s ubytovacím zařízením pro zaměstnance firem, včetně sportovního zázemí pro využití volného času.