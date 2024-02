Zábavně laděné, ale tak trochu i naučné odpoledne přilákalo do Informačního centra Vojenských lesů a statků ČR (VLS) v Obecnici přes stovku milovníků přírody. Akce na podporu přezimujících ptáčků v chráněné krajinné oblasti se zúčastnili domácí, ale i hosté ze vzdálenějších míst.

Premiéra Brdských tvořivých dílen v Obecnici na hranici Rokycanska a Příbramska. | Foto: VLS

Návštěvníci se věnovali především výrobě lojových pochoutek. Úkol byl prakticky stejný pro všechny kreativní kuchtíky. Nejprve v kastrůlku rozehřát hovězí tuk, zamíchat do něho slunečnici, mák, proso, ovesné vločky a sušené larvy potemníka moučného. Po ztuhnutí následovala další operace.

„Někdo směs natlačil do kelímků od jogurtů, někdo do ruliček od papíru a někdo do teplem rozevřených šišek. Své výrobky si všichni odnesli do přírody nebo domů a mohou je po dokonalém zatuhnutí umístit tam, kde jim budou ptáčci svojí návštěvou dělat radost,“ uvedla lesní pedagožka VLS Lucie Lenghartová.

Během tuhnutí si aktéři prohlédli podbrdské infocentrum VLS i připravenou galerii s vycpanými ptáčky. Děti se proběhly po zahradě, kde je umístěno několik interaktivních prvků spojených s lesem.

„Chvíle strávené k oboustranné spokojenosti vedly k domluvě na dalších naučně tvořivých dílnách s příznivci brdské krajiny. Premiérou jsme si potvrdili, že o takové akce má veřejnost zájem,“ dodal David Novotný, ředitel lesnické divize VLS Hořovice, která ve středních Brdech hospodaří.