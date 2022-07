Od začátku května má uhlí objednané i pan František ze severního Plzeňska. Přijít mělo do měsíce, nicméně prodejce se omluvil, že nemá dostatek zásob a surovinu by měl snad dovézt do konce léta. „Máme ještě plynový kotel, ale kvůli extrémně vysokým cenám nechceme plynem, který nemáme fixovaný, topit. Už teď platíme zálohu 3000 měsíčně, nedovedu si představit, jak by to vypadalo v zimě,“ popsal situaci muž. S manželkou se proto domluvili, že na zimu pořídí 60 metráků uhlí. „Dodnes na něj ale marně čekáme, tak si alespoň postupně děláme zásoby dřeva. Máme strach z toho, co bude v zimě. Je to zoufalé,“ posteskl si František.

Hasiči z Plzeňského kraje pomáhali hasit hotel v Českém Švýcarsku

Enormní zájem o koupi uhlí potvrdil Deníku Martin Burian, jednatel firmy Paliva Hroch-Burian, který topivo prodává na Plzeňsku. Tak velkou poptávku za poslední roky nepamatuje. „Jelikož v současné době rozvážím sám a máme mnoho zákazníků, čekací lhůta je i čtyři měsíce,“ zhodnotil Burian s tím, že zákazníky neodradilo ani citelné zdražení. „Po novém roce šlo uhlí nahoru o 25 procent, nyní o dalších pět a ceny porostou dál. Je to kvůli zdražení pohonných hmot, zdražovaly ale také doly,“ poznamenal.

Nedostatkové zboží

Martin Burian zároveň upozornil, že uhlí, ale také uhelné brikety, začínají být nedostatkovým zbožím. „Všeho je málo, například německé brikety nám chodí už jen sporadicky,“ uzavřel.

Další zdražování nevylučuje ani vedoucí skladu firmy Paliva Čermák v Plzni. „Soudím dle avíz, které jsme dostali. Už teď je uhlí minimálně o 20 procent dražší. Zájem je v tomto období vyšší každý rok, letos je vysoká poptávka umocněna energetickou krizí. Třeba bílina (druh uhlí pozn. red.) už je jen na pořadník,“ vysvětlil vedoucí skladu.

Babičku dusil, dupal jí na hlavu a kopal do ní. Soud mu snížil trest o 3 roky

Plyn a čerpadla nahradí uhlí

Podle Aleše Rožně, jednatele firmy Coalex z Janovic nad Úhlavou letos nakupují uhlí i lidé, kteří mají v domech tepelná čerpadla a plynové kotle. „Mají strach, že plyn nebude a nebo že na energie nebudou mít peníze. Uhlí sice zdražilo, ale oproti plynu a elektřině to není tak razantní,“ odůvodnil Rožeň s tím, že kvůli extrémní poptávce si lidé na závoz počkají i měsíc a půl.

Lidé ve velkém pořizují také palivové dřevo, hitem je tzv. samovýroba, kdy si za poplatek obci sami dřevo z lesa přivezou. „Cena kubíku dřeva ze samovýroby, zhruba 200 korun, je až desetkrát nižší než cena dřeva z pily nebo ze skladu,“ informoval ekonom Lukáš Kovanda.