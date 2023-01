Starší přípravky: triumfoval SK Primalex Břasy, druhá baly Raková, třetí Kohouti Rokycany a dále: 4. Dobřív, 5. Strašice, 6. Příkosice, 7. Zbiroh, 8. Volduchy a 9. Mýto.

Mladší žáci: vyvrcholením byla konfrontace týmů do 13 let. nejprve rozdělených do dvou základních skupin a vždy elitní tandem postupoval do bojů o medaile. Znovu o sobě daly vědět Břasy, radující se ze zlatých medailí. Druhé skončily Rokycany B, třetí Mýto, čtvrtá Raková, pátý FC Rokycany A, šestý Zbiroh, sedmý Dobřív a osmé Strašice.

Na zajištění všech tří turnajů se finančně podílel OFS Rokycany.

Plavci v rokycanském bazénu zlomili rekord, v neděli jich přišlo přes 700