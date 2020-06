Dobrý den, jezdím po Šťáhlavské ulici téměř každý den a nemyslím si že je křižovatka tak nebezpečná. Daleko horší je situace na sjezdu z D5 od Plzně, kde polovina řidičů nedá přednost, tam bych umístil alespoň retardér. S pozdravem Radek Černý

Běžně se k věcem veřejným nevyjadřuji, ale když jsem si přečetla Váš článek o uvažované stavbě kruhového objezdu na Šťáhlavské, nedá mi to. Šťáhlavská sice frekventovaná je, ale méně už Tymákovská a po Sokolské mnoho aut také nejezdí. Projíždím touto křižovatkou poměrně často, ale nikdy jsem nezažila, že by se tam dělala na vedlejších silnicích fronta. To už by se více hodil kruhový objezd místo křižovatky Soukenická x Osecká. Na Osecké se v dobách špičky tvoří fronta až po ulici Mládežníků.

Stejně tak nepochopitelné zůstává, že se již několik let mluví o vyřešení parkování v ulicích Pod Ohradou a J. Knihy, aniž by byl nějaký výsledek v dohlednu. S pozdravem J. Nosková

Jsem obyvatel této části města a s kruhovým objezdem naprosto souhlasím. Máme dvě malé děti a přejít do parku je občas náročné, řidiči nezastavují. Někdy je i velmi náročné přejet k Jižnímu předměstí kde máme školku a školu. Často zde strávíme i 5 minut a nejhorší je, že zde někteří zmatkují, protože silnice nejsou na sebe kolmé. Takže určitě má smysl se tím zabývat, děkuji. Z. Procházka

Musím říct, že kruhových objezdů není nikdy dost. I když je pravda, že i na nich, nebo vlastně na vjezdu na ně, se tvoří občas kolony. A to nejenom v Rokycanech. Ale jsem rád, že se začne stavět další kruháč na Šťáhlavské pod pivovarem. Uvítal bych i další, furt je to lepší než semafory. Ale chápu, že ne všude to je kvůli prostoru možné. Ale určitě by se nějakým způsobem mohly vyřešit křižovatky u Ejpovic, u sjezdů z dálnice a z plzeňské výpadovky. Tam je někdy dost velký provoz a některý řidiči tam taky nejezdí zrovna pomalu. Vladimír Vaněk, Rokycany

Dobrý den, četla jsem Váš článek o kruhovém odjezdu. Na krásné rovince kde je vše vidět bych řekla že je to zbytečné, pokud by se rozhodli tam dát semafor, bylo by po problémů. Někteří řidiči jsou bezohledný a k tomu kruhový objezd v je úplně zbytečný. Už takhle pro řidiče kamionů či autobusu je to komplikované.

Z pozdravem Cinková

A telefonicky Zdeněk Kalivoda, Mirošov

"Kruhový objezd na Šťáhlavské by byl už přebytečný. Raději bych řešil křižovatku u sokolovny, jenže tam to není technicky možné."