Nadšenci z nohejbalového oddílu uspořádali na sklonku prázdnin dobrodružnou stezku pro malé obyvatele Pavlovska.

Dobrodružná stezka na Pavlovsku | Foto: Deník / Václav Havránek

Kluků a děvčat dorazilo dvaadvacet, aby se vydali na trasu se setměním a v sedmiminutových intervalech. Začínali ti nejmenší do pěti let, a to v doprovodu rodičů. každý z aktérů obdržel tabulku, do níž přibývala na každém stanovišti razítka.