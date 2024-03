Svátek všech Josefů si připomínají s nesmírnou bolestí v srdci pozůstalí po sedmi obětech dopravní nehody mezi Holoubkovem a Svojkovicemi. Devatenáctý březnový den roku 1982 tu vyhasl život sedmi cestujících linkového autobusu, do něhož v zatáčce zvané Závírka narazila vojenská cisterna.

Pomník obětem nehody v zatáčce Závírka u Svojkovic | Foto: Wikimedia Commons Juandev

Vzpomínky na dvaačtyřicet let starou událost jsou pro pamětníky stále živé. Počasí bylo tehdy pro cestování komplikované. Déšť se sněhem, teplota kolem nuly a k tomu kluzký, nebezpečný úsek bývalé mezinárodní silnice, kde na risk doplácely desítky motoristů. Nikoliv ale tak tragicky jako účastníci jízdy smrti.

Po výstupu několika lidí ve Svojkovicích pokračovalo v cestě devět pasažérů. Netušili, že se od Holoubkova blíží armádní souprava, která mířila do Líní s leteckým petrolejem. Nezkušeného nováčka, jemuž se ve svízelných podmínkách do další cesty nechtělo, vystřídal instruktor. Při sjezdu do zatáčky však začal brzdit a Tatra s přívesem trefila ve smyku autobus. Následovala mohutná exploze, cisterna se převrátila a vyteklo 19 400 litrů leteckého petroleje i 202 litrů nafty. Vůz hromadné dopravy byl totálně zdevastovaný a o život přišlo sedm obětí. Mezi nimi tříletá holčička, dvě sestry i řidič autobusu…

Viník havárie vyvázl takřka bez škrábnutí a posléze byl odsouzen na šest let nepodmíněně. V polovině trestu byl po amnestii propuštěn.

Neštěstí symbolizuje malý pomníček se jmény zesnulých.